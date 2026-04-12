Islam Makhachev derubato in Italia | Mi hanno fregato E si sono presi gli scarpini di Kvaratskhelia

Islam Makhachev, campione russo, è stato vittima di un furto nel nord Italia mentre si trovava in viaggio. Durante l’incidente, sono stati sottratti il suo portafoglio e il passaporto, mentre gli sono stati anche rubati gli scarpini di un altro atleta. L’atleta ha riferito di essere stato derubato, aggiungendo che gli hanno preso anche alcuni effetti personali. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Il campione russo Makhachev è stato vittima di un furto mentre viaggiava nel nord Italia: "Sono rimasti solo questo portafoglio e il passaporto". Rubati gli scarpini regalati da Kvaratskhelia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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