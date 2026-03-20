L’ex attrice Ursula Andress ha dichiarato che il suo ex manager, Eric Freymond, avrebbe sperperato 21 milioni di dollari del suo patrimonio. La donna ha espresso grande rabbia, accusando l’ex collaboratore di averle mentito e di aver sfruttato la sua fiducia in modo criminale per portarle via tutto. La denuncia arriva dopo aver scoperto il presunto maldestro uso dei suoi fondi.

L’ex Bond girl Ursula Andress ha affermato che il suo ex manager, Eric Freymond, ha sperperato 21 milioni di dollari del suo patrimonio. L’attrice novantenne ha dichiarato in una intervista al portale tedesco Blick di essere “ devastata ” dai presunti crimini di Freymond e di credere che lui l’abbia presa di mira intenzionalmente. “Per otto anni sono stata corteggiata e lusingata. Mi hanno mentito senza scrupoli e hanno sfruttato la mia buona volontà e la mia fiducia in modo perfido, persino criminale, per portarmi via tutto”. La Andress ha accusato l’ex manager di aver anche acquistato opere d’arte del valore di milioni di dollari appartenenti a sua moglie, Caroline, all’insaputa e senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono devastata, mi hanno fregato 21 milioni di dollari. Mi hanno mentito senza scrupoli, hanno sfruttato la mia fiducia in modo perfido e criminale per portarmi via tutto”: la rabbia di Ursula Andress

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