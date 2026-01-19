Roma | adesca uomo in un bar vanno a casa e lo aggredisce arrestato 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Roma dopo aver attirato un uomo in un bar e averlo aggredito in casa. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura. L’intervento è parte delle attività di contrasto alla criminalità nella zona.

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale Ordinario di Roma su richiesta della Procura della Repubblica locale. Questo provvedimento riguarda un giovane di 18 anni, originario di Roma, già noto alle forze dell’ordine e gravemente indiziato dei reati di tentata rapina aggravata in abitazione. L’episodio si è verificato nella notte del 18 settembre 2025 in via Margutta, situata nel rione Campo Marzio, e ha avuto come vittima un uomo di 48 anni di origini tedesche. Le indagini condotte dai Carabinieri, sotto la direzione del Pubblico Ministero del dipartimento di Criminalità grave e diffusa della Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di raccogliere importanti elementi indiziari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: adesca uomo in un bar, vanno a casa e lo aggredisce, arrestato 18enne Leggi anche: Roma, ubriaco molesta avventori bar e aggredisce i carabinieri: arrestato Leggi anche: Lo trovano al bar con un caricatore di pistola in tasca, nel garage ha un arsenale: arrestato 18enne incensurato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Roma: 18enne adesca un uomo e lo aggredisce, arrestato dai Carabinieri - Il giovane ha tentato di rapinare un 48enne tedesco dopo averlo conosciuto in un bar, poi arrestato anche per droga ... rainews.it

Trappola a luci rosse al Quarticciolo: adescato e aggredito per rapinarlo | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca #prostituta #rapina #adescamento #roma - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.