A Islamabad non si è raggiunto nessun accordo tra Iran e Stati Uniti, nonostante tre incontri che sono durati rispettivamente due mesi, circa un mese e 21 ore. I colloqui sono stati tra i più lunghi e intensi tra le due parti. Durante le riunioni, il presidente del Parlamento iraniano e il segretario di Stato statunitense si sono comunque incontrati e si sono stretti la mano.

La prima volta, erano durati due mesi; la seconda, circa un mese; la terza, 21 ore. Le più lunghe e tese del confronto tra Iran e Stati Uniti. Ma i negoziati sul nucleare iraniano andati in scena dall’aprile 2025 all’aprile 2026, per ora, presentano lo stesso risultato concreto: nessun accordo. I recenti colloqui di Islamabad, intensi e complicati, lo confermano. Iran-Usa, 47 anni di rivalità non si risolvono in 21 ore. La delegazione americana guidata dal vicepresidente J.D. Vance e quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi hanno avuto una vera e propria maratona negoziale mediata dal premier pakistano Shehbaz Sharif a Islamabad ma non c’è stato verso di trovare una quadra.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran-Usa, nessun accordo a Islamabad. Ma Ghalibaf e Vance si stringono la mano

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