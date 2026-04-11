Oggi a Islamabad si sono aperti i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran a livello diretto dal 1979, con la presenza di rappresentanti di entrambe le nazioni. L’evento, inaugurato dal primo ministro pakistano, segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, dopo quasi cinque decenni di assenza di incontri ufficiali di questo genere. La riunione si svolge in un momento di crescente attenzione internazionale sulla questione nucleare e sulle tensioni regionali.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha inaugurato oggi i tanto attesi Colloqui di Islamabad, segnando l’inizio di colloqui diretti ad alto livello tra Stati Uniti e Iran, i primi dal 1979. Sharif ha incontrato separatamente le delegazioni americana e iraniana, con l’obiettivo – estremamente ambizioso – di trasformare la fragile tregua di due settimane in una pace stabile nel Medio Oriente. La delegazione statunitense è guidata dal vicepresidente JD Vance, accompagnato dal genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff. La parte iraniana è guidata dal presidente del...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colloqui storici a Islamabad: Vance e Ghalibaf, Usa e Iran faccia a faccia dopo 47 anni

Iran-Usa, dal mite Araghchi al radicale Ghalibaf: chi sarà al tavolo con Vance a Islamabad(Adnkronos) – Dopo quasi un mese e mezzo di guerra, è il giorno dei colloqui tra Iran e Usa a Islamabad nel tentativo di trasformare la fragile...

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