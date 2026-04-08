Iran Macron sente Trump e Pezeshkian | tregua includa Libano

Un funzionario iraniano ha dichiarato che per rendere credibile e stabile il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, è necessario coinvolgere anche il Libano. La discussione si è svolta in un contesto di tensioni internazionali, con vari leader che hanno cercato di trovare un accordo duraturo. La questione del coinvolgimento del Libano rappresenta un elemento chiave nelle negoziazioni in corso.

Milano, 8 apr. (askanews) – Per essere “credibile e duraturo” il cessate il fuoco fra Usa e Iran deve includere il Libano. E’ quanto affermato su X dal Presidente francese Emmanuel Macron che ha sentito telefonicamente il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il presidente americano Donald Trump. Secondo Macron la decisione di accettare il cessate il fuoco è stata “la migliore possibile”. Per il presidente francese, la tregua deve costituire il punto di partenza per un negoziato complessivo capace di garantire la sicurezza di tutti gli attori in Medio Oriente. Qualsiasi accordo, ha aggiunto, dovrà affrontare le preoccupazioni legate ai programmi nucleare e balistico dell’Iran, così come alla sua politica regionale e alle azioni che ostacolano la navigazione nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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