Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran dopo le recenti trattative. La delegazione americana ha lasciato il Pakistan senza raggiungere un'intesa, e il vicepresidente ha comunicato che non ci sono stati progressi. Da parte iraniana, sono state definite le richieste statunitensi irragionevoli, mentre gli Stati Uniti si sono detti disponibili a essere più flessibili, ma senza risultati concreti.

Non c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La delegazione Usa lascia il Pakistan e il vicepresidente americano Jd Vance annuncia nella notte europea: "non è stato raggiunto un accordo" con l'Iran. Per Vance "non c'è la promessa definitiva da parte dell'Iran riguardo all'abbandono dell'arma nucleare ". Vance ha annunciato che tornerà negli Stati Uniti dopo aver presentato all'Iran "un'offerta finale e la migliore possibile". Ancora, secondo Al Jazeera: "Siamo stati piuttosto flessibili, ma non siamo riusciti a compiere progressi". Secondo Teheran, invece, "i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa". Ma, aggiunge, "nessuno si aspettava un accordo al primo round di negoziati".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, niente accordo con gli Stati Uniti. Il gelo di Vance: "Noi flessibili, ma nessun progresso". Teheran: "Richieste irragionevoli"

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