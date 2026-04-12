Il ministro degli Esteri pakistano ha chiesto a Iran e Stati Uniti di rispettare l’accordo di cessate il fuoco, sottolineando l’importanza di questa richiesta dopo che i colloqui tra le due nazioni si sono conclusi senza un accordo definitivo. La missione diplomatica ha coinvolto diverse ore di discussioni, ma alla fine non è stata trovata una soluzione condivisa per la situazione in Medio Oriente.

Il ministro degli Esteri pakistano ha ribadito oggi che Washington e Teheran devono rispettare l'accordo di cessate il fuoco, dopo che i colloqui maratona tra le due parti per porre fine alla guerra in Medio Oriente si sono conclusi senza un accordo. "È imperativo che le parti continuino a rispettare il loro impegno al cessate il fuoco", ha affermato Ishaq Dar, il cui governo ha ospitato i colloqui e ha agito da mediatore. "Il Pakistan ha svolto e continuerà a svolgere il proprio ruolo per facilitare il coinvolgimento e il dialogo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America nei giorni a venire", ha dichiarato in una breve dichiarazione trasmessa dai media statali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pakistan: 'Iran e Usa rispettino il cessate il fuoco'

Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da TrumpAlle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump.

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Former Pakistani ambassador analyzes prospects for ending Iran war as his country seeks to mediate