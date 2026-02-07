Dazi Usa fino al 25% per i Paesi che comprano petrolio dall’Iran Il ministro degli esteri di Teheran | Pronti ad accordo sul nucleare

Il governo americano ha deciso di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati da quei paesi che continuano a comprare petrolio dall’Iran. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che punta a mettere pressione sugli acquirenti di Teheran, in particolare sui paesi che si rifiutano di interrompere le forniture di petrolio. Nel frattempo, il ministro degli Esteri di Teheran ha dichiarato che sono pronti a trovare un accordo sul nucleare, ma finora non si sono visti segnali concreti di apertura da parte degli Stati Uniti.

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che offre alla Casa Bianca la possibilità di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati negli Stati Uniti dai Paesi che continuano a commerciare con l' Iran, in particolare quelli che acquistano petrolio dalla Repubblica Islamica. La decisione, che punta a esercitare una forte pressione economica su Teheran, è parte della strategia dell'amministrazione Usa per fermare lo sviluppo del programma nucleare iraniano. Il tycoon nella notte italiana ha detto che "l'Iran vuole un accordo" e ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Una conferma è arrivata dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che si è detto pronto a raggiungere un accordo "rassicurante" con gli Stati Uniti.

