La delegazione iraniana ha lasciato la capitale del Pakistan dopo aver preso parte ai colloqui con le autorità locali. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il presidente ha annunciato la possibilità di bloccare lo Stretto di Hormuz, in risposta alla mancata firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran durante i colloqui per il cessate il fuoco. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte.

La delegazione iraniana ha lasciato il Pakistan dopo aver partecipato ai colloqui a Islamabad mentre Trump minaccia un blocco dello Stretto di Hormuz, dopo che i colloqui per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza un accordo. Il vice primo ministro e ministro degli Esteri Mohammad Ishaq Dar, il capo di stato maggiore dell’esercito e capo delle forze di difesa, il feldmaresciallo Syed Asim Munir, il presidente dell’Assemblea nazionale Sardar Ayaz Sadiq e il ministro degli Interni Mohsin Naqvi hanno salutato la delegazione iraniana, che comprendeva il presidente del Consiglio della Shura Mohammad Baqer Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la delegazione di Teheran lascia Islamabad

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