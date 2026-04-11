Una delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento, è arrivata a Islamabad, in Pakistan. L’obiettivo principale dei colloqui riguarda questioni legate agli Stati Uniti. I negoziati si svolgono in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione. La delegazione di Teheran si è recata in Pakistan per incontri ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

Una delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf è arrivata sabato a Islamabad, in Pakistan, per colloqui con gli Stati Uniti. Il vicepresidente Usa JD Vance guiderà i colloqui ad alto livello per conto degli Stati Uniti. Prima dell’arrivo della delegazione iraniana, Ghalibaf ha affermato in un post su X che le discussioni avranno luogo solo se ci sarà un cessate il fuoco israeliano in Libano e il rilascio dei beni iraniani bloccati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, negoziati a Islamabad: l'arrivo della delegazione di Teheran

Guerra, delegazione Iran arrivata a Islamabad per i negoziati. Trump: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata UsaIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza.

Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloInizia, seppur difficoltosamente, a mettersi in moto il processo diplomatico volto a chiudere la guerra in Iran.

US Delegation In Islamabad Are Arriving In Five Phases Ahead Of The Peace Talks | Iran War | News18

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Iran, Stati Uniti e la partita in Pakistan: il summit sull’orlo del baratro Leggi qui - https://www.ilriformista.it/iran-stati-uniti-e-la-partita-in-pakistan-al-via-lincontro-tra-i-delegati-di-usa-e-iran-508086/ - facebook.com facebook

Colui che, una decina di giorni fa, ha scritto questo post nel suo profilo si dichiara “marxista e anti-capitalista”. Nel post, come vedete, c’è scritto che l’Iran - violento regime autoritario dove i giovani che chiedono libertà vengono o impiccati alle gru o uccisi con x.com