Iran doccia fredda | la FIFA respinge le pretese del ministro Mondiali sempre più lontani

La FIFA ha respinto le richieste avanzate dal governo iraniano riguardo alla partecipazione ai prossimi Mondiali di calcio. La decisione della federazione internazionale lascia ancora aperta la questione sulla presenza della nazionale iraniana alla competizione. L’Iran aveva imposto condizioni e richieste che non sono state accolte dall’organismo di regolamentazione del calcio mondiale. Ora si attende una risposta ufficiale da parte delle autorità iraniane, mentre il futuro della squadra appare più incerto.

Si attendeva solo la risposta della FIFA all’aut aut imposto dall’Iran per comprendere il destino della nazionale ai prossimi Mondiali di calcio: a quanto pare, stando a ciò che nelle scorse ore ha rivelato il presidente messicano Claudia Sheinbaum, la federazione non ha dato il via libera al cambio di sede richiesto dal ministro dello Sport. Impossibile, arrivati a meno di due mesi dall’inizio della competizione, programmare uno spostamento delle tre partite di qualificazione alla fase a eliminazione diretta dagli Stati Uniti al Messico, per cui non resta alcun margine di trattativa tra le due parti. Nel caso in cui volessero disputare il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, doccia fredda: la FIFA respinge le pretese del ministro, Mondiali sempre più lontani La FIFA respinge la richiesta dell’Iran per i Mondiali: lo scenario per il ripescaggio dell’ItaliaLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato che la richiesta iraniana di non giocare le sue partite dei Mondiali negli Stati Uniti è... Iran e Stati Uniti sempre più lontani?Le posizioni fra Iran e Stati Uniti sono ancora lontane su alcune questioni chiave per un possibile accordo.