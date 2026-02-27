Iran e Stati Uniti sempre più lontani?

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con divergenze evidenti su temi fondamentali che impediscono progressi concreti. Le parti sembrano ancora distanti nel trovare un punto di incontro su questioni cruciali, mantenendo un clima di incertezza e ostilità. La situazione resta complessa e difficile da prevedere, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro dei rapporti tra i due paesi.

Le posizioni fra Iran e Stati Uniti sono ancora lontane su alcune questioni chiave per un possibile accordo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Teheran ha respinto l'idea di trasferire le scorte di uranio all'estero, si è opposto alle fine dell'arricchimento e allo smantellamento dei suoi impianti nucleari, oltre che a restrizioni permanenti al suo programma. La delegazione statunitense, guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner, si è presentata ai colloqui con richieste precise: lo smantellamento dei principali impianti nucleari e un accordo che ponga fine all'arricchimento dell'uranio in modo...

