Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza raggiungere un accordo, lasciando incerto il futuro della tregua di due settimane in corso. Le discussioni si sono svolte a Islamabad, ma le differenze tra le parti sono risultate ancora troppo profonde. Nessun compromesso è stato trovato, e resta aperta la possibilità di ulteriori incontri. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli osservatori internazionali.

(LaPresse) Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza un accordo, lasciando incerto il destino della fragile tregua di due settimane. I colloqui, che si sono svolti nella capitale pakistana Islamabad, sono durati 21 ore sotto la guida del vicepresidente JD Vance, capo della delegazione statunitense. Nonostante gli sforzi, le trattative non hanno portato a un compromesso, dopo che l’Iran ha rifiutato le condizioni degli Stati Uniti, che includevano l’impegno a non sviluppare armi nucleari. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha riconosciuto una “comprensione reciproca” su alcuni punti, ma ha sottolineato l’esistenza di “ divergenze ” su altre questioni, senza entrare nei dettagli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Baghaei: “Distanze ancora ampie con Usa nei colloqui di Islamabad”

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