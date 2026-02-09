Arrow Lake Refresh | cancellato il Core Ultra 9 290K Plus e debutto a fine marzo?

Intel ha deciso di cancellare il processore Core Ultra 9 290K Plus, che avrebbe dovuto essere il suo modello di punta. La mossa arriva in un momento di grande cambiamento per la casa di semiconduttori, che ora punta a lanciare i nuovi Arrow Lake Refresh solo a fine marzo. La roadmap si è drasticamente modificata, lasciando alcuni fan in attesa di capire quali saranno le novità effettive nel prossimo futuro.

Arrow Lake Refresh: Intel Rivede la Strategia, il Top di Gamma 290K Plus Cancellato La roadmap di Intel per il mercato dei processori desktop sta subendo una significativa revisione. L'attesissimo aggiornamento di Arrow Lake, ribattezzato Arrow Lake Refresh, è ora previsto per la fine di marzo, con un embargo sulle recensioni fissato per il 23 marzo 2026. Questa accelerazione nel lancio è accompagnata da una decisione strategica che ha sorpreso gli addetti ai lavori: la cancellazione del modello Core Ultra 9 290K Plus, il processore che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello della nuova generazione.

