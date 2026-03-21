Lecce infortunio Sottil | piove sul bagnato! Nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni

L’attaccante di Lecce ha subito un infortunio e ha continuato a soffrire di lombosciatalgia. Dopo aver consultato un medico, si è deciso di programmare una nuova visita specialistica per valutare meglio le sue condizioni. Un comunicato ufficiale ha confermato che il giocatore si sottoporrà a ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema.