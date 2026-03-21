Lecce infortunio Sottil | piove sul bagnato! Nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni
L’attaccante di Lecce ha subito un infortunio e ha continuato a soffrire di lombosciatalgia. Dopo aver consultato un medico, si è deciso di programmare una nuova visita specialistica per valutare meglio le sue condizioni. Un comunicato ufficiale ha confermato che il giocatore si sottoporrà a ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema.
Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Roma, dentro alla crisi: infortunati, calciomercato, contratti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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