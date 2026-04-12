Un influencer ha condiviso uno screenshot di messaggi ricevuti su Instagram da un noto calciatore, in cui si legge un commento minaccioso e un invito a incontrarsi. La conversazione è stata pubblicata dal tipster Pengwin, che ha diffuso le immagini online. La vicenda riguarda un presunto attacco sui social media da parte del calciatore nei confronti dell'influencer, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte degli interessati.

Da un lato Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale, protagonista di una stagione negativa culminata con l'errore in Bosnia che poteva portare l'Italia ai Mondiali già a inizio secondo tempo. Dall'altro, Kristian Pengwin, tra i più conosciuti tipster italiani, da oltre un milione di followers su Instagram. Il risultato è una polemica social. Tutto comincia qualche giorno dopo la terza mancata partecipazione consecutiva dell'Italia ai Mondiali. È il 3 aprile quando Pengwin riceve un messaggio diretto su Instagram (come mostrato poi qualche ore fa con uno screenshot riassuntivo). Mittente, Moise Kean. "Tu parli un po' troppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Influencer rivela l'attacco social di Kean: "Tu parli troppo, vediamoci e..."

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