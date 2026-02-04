Cassano zittisce uno spettatore a Bari in dialetto | Sono due ore che parli mettili tu i soldi

Durante l’ultima tappa di Viva El Futbol a Bari, Antonio Cassano si è arrabbiato con uno spettatore nel pubblico. L’ex calciatore gli ha detto in dialetto: «Sono due ore che parli, mettili tu i soldi». La scena si è svolta davanti a tanti tifosi al Teatro Team, tra battute e qualche tensione. Cassano e Nicola Ventola erano presenti per incontrare i fan e discutere di calcio, ma il momento si è acceso quando uno spettatore ha insistito troppo.

Nell'ultima tappa di Viva El Futbol a Bari, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno avuto un confronto verace con i tifosi presenti al Teatro Team.

