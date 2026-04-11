Nella notte di oggi, a Induno Olona, in provincia di Varese, si è verificata una lite tra più persone in strada. Durante l'aggressione sono state usate armi da taglio e un uomo di 30 anni è stato colpito e ha perso la vita. Altre due persone, un padre e un figlio, sono rimaste ferite in modo grave. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Induno Olona (Varese), 11 aprile 2026 - Un uomo di 30 ann i, italiano, è stato ucciso a coltellate e altri due sono rimasti ferit i questa notte a Induno Olona, in provincia di Varese, durante una violenta lite in strada. Ancora non sono conosciute le cause che hanno scatenato la brutale violenza. La dinamica. Intorno all'una di notte, per cause ancora in corso di accertamento, un violento litigio tra più persone è degenerato in una rissa in strada nella quale sarebbero state utilizzate diverse armi improprie e dei coltelli. Il trentenne è stato accoltellato al busto, riportando diverse ferite alcune delle quali mortali. La morte sul posto.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Induno Olona, rissa a coltellate in strada: morto un trentenne, gravi padre e figlio

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