Incontro su un treno ligure | quel volto che risveglia vecchi traumi

Durante un viaggio sulla linea ligure, due persone si sono incontrate in modo imprevisto, portando alla luce ricordi dolorosi legati all'infanzia. L'episodio ha provocato una reazione emotiva intensa, riaccendendo ricordi rimasti sopiti per molti anni. L'evento ha attirato l'attenzione di chi era presente, creando un momento di forte impatto emotivo sulla carrozza del treno.

Un incontro fortuito su un treno della costa ligure scatena il ritorno di traumi infantili rimasti sepolti per decenni. Il nuovo romanzo di Maria Antonella Pratali, intitolato Il passo del bacio e in uscita con la casa editrice NEOS l’11 aprile 2026 alle ore 16:00, ricostruisce il percorso doloroso di Fulvia, una donna che si ritrova faccia a faccia con il proprio passato attraverso la figura di un uomo incontrato durante un viaggio ferroviario. La narrazione prende il via con un dettaglio quasi impercettibile, lo sguardo di un uomo sulla cinquantina con i capelli brizzolati che consulta il cellulare poco distante dalla protagonista. Per Fulvia, quel volto incassato in un giaccone blu non è quello di uno sconosciuto, ma quello di Marco, il suo ex insegnante di musica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incontro su un treno ligure: quel volto che risveglia vecchi traumi Movida a Giugliano, rissa tra minorenni: 13enne in ospedale con traumi multipli al voltoNotte movimentata a Giugliano in provincia di Napoli, dove una lite tra due minorenni è degenerata in un’aggressione che ha richiesto l’intervento... Incendio al treno a Dicomano, i sindaci del Mugello: “Mezzi vecchi e sicurezza a rischio”L'incendio a un locomotore alla stazione di Dicomano, avvenuto il 7 aprile scorso, riaccende le polemiche sullo stato del trasporto ferroviario nel...