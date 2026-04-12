Incidente tra due auto una si ribalta e termina la propria corsa su un fianco

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12, lungo via Virgiliana vicino al ponte sul Cavo, si è verificato un incidente tra due automobili. Una delle vetture si è ribaltata e si è fermata su un fianco, creando un momento di grande spavento tra i passanti e gli automobilisti che si trovavano sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per soccorrere i coinvolti e gestire la situazione.

Attimi di paura nella notte tra sabato 11 e domenica 12 lungo via Virgiliana, quasi all’altezza del ponte sul Cavo, nel territorio di Bondeno. In quel tratto, infatti, intorno all’1, due auto si sono scontrate e, una di queste, si è ribaltata, terminando la propria corsa su un lato. Nonostante la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Scontro tra due auto in strada Prati, una si ribalta sul fianco [FOTO]L'incidente stradale è avvenuto a Pescara nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, coinvolti nel sinistro un suv della Jeep e una Fiat Panda Un incidente... Incidente a Oglianico: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente si è verificato all'ora di pranzo di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, in via Salassa a Oglianico.