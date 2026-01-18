Incidente sulla Statale 172 Alberobello-Locorotondo | sei feriti in codice rosso

Nella notte tra Alberobello e Locorotondo si è verificato un grave incidente sulla Statale 172, coinvolgendo tre veicoli e causando sei feriti in codice rosso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4:00, e le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre i soccorritori lavorano per garantire le cure necessarie ai feriti.

Notte di paura sulla Statale 172, nel tratto che collega Alberobello a Locorotondo. Poco prima delle 4:00 del mattino, un violento scontro ha coinvolto tre mezzi: una BMW, una Lancia Delta e uno scooter. Il bilancio dell'incidente è pesante: sei i feriti. L'impatto è stato talmente violento da richiedere l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e assistere i soccorritori. Ad avere la peggio sono stati i quattro giovani che viaggiavano a bordo della BMW e i conducenti degli altri due mezzi coinvolti. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Alberobello-Locorotondo, incidente: sei feriti Nella notte

