Lecce incidente sul lavoro nella zona industriale | investito da un muletto ferito un operaio

Questa mattina a Lecce, un operaio di 56 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nella zona industriale. L’uomo è stato investito da un muletto mentre si trovava in cantiere presso la ditta Lasim. I soccorsi sono arrivati subito e ora l’operaio è in ospedale, le sue condizioni sono da chiarire.

Grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim. Un operaio di 56 anni è stato investito da un muletto in manovra: il mezzo gli ha schiacciato una gamba provocandogli gravi traumi e ferite. A denunciarlo è una nota della federazione provinciale Usb: l'organizzazione sindacale chiede che le autorità competenti «accertino quanto prima eventuali inosservanze della normativa sulla prevenzione e sicurezza del lavoro». La nota Dura la nota del sindacato: «Ennesimo grave infortunio sul lavoro: è ora di dire basta. Troppo spesso ormai accade che di lavoro si muoia o si resti gravemente invalidi per tutta la vita.

