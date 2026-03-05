Questa mattina alle 6 sulla tangenziale nord di Torino si è verificato un incidente tra due veicoli nei pressi dell’uscita di corso Regina. L’impatto ha causato la morte di un uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita alla vittima. La polizia sta svolgendo i rilievi per chiarire le dinamiche dello scontro.

Lo scontro tra due veicoli all'alba. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6 sulla tangenziale nord di Torino, nei pressi dell'uscita di corso Regina. Per motivi ancora in fase di accertamento, due mezzi si sono scontrati violentemente, provocando conseguenze drammatiche. Una vittima e un ferito. Nel sinistro un uomo ha perso la vita, mentre una seconda persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi con condizioni considerate di media gravità. I soccorsi e le indagini sulla dinamica. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure e gestito le operazioni di soccorso.

© Dayitalianews.com - Incidente mortale sulla tangenziale nord di Torino: un uomo perde la vita

