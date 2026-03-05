Incidente mortale sulla tangenziale nord di Torino | un uomo perde la vita

Da dayitalianews.com 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 6 sulla tangenziale nord di Torino si è verificato un incidente tra due veicoli nei pressi dell’uscita di corso Regina. L’impatto ha causato la morte di un uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita alla vittima. La polizia sta svolgendo i rilievi per chiarire le dinamiche dello scontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro tra due veicoli all’alba. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6 sulla tangenziale nord di Torino, nei pressi dell’uscita di corso Regina. Per motivi ancora in fase di accertamento, due mezzi si sono scontrati violentemente, provocando conseguenze drammatiche. Una vittima e un ferito. Nel sinistro un uomo ha perso la vita, mentre una seconda persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi con condizioni considerate di media gravità. I soccorsi e le indagini sulla dinamica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure e gestito le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

incidente mortale sulla tangenziale nord di torino un uomo perde la vita
© Dayitalianews.com - Incidente mortale sulla tangenziale nord di Torino: un uomo perde la vita

Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania: perde la vita un 57enneUn uomo di 57 anni è deceduto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’asse dei servizi della Tangenziale di Catania.

Incidente mortale a Volpiano: perde la vita un uomo di 31 anniUn grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio del 6 gennaio a Volpiano, in provincia di Torino, dove un uomo di 31 anni ha perso...

Paura in centro a Torino: bus sbanda in piazza Solferino, traffico bloccato #shorts

Video Paura in centro a Torino: bus sbanda in piazza Solferino, traffico bloccato #shorts

Aggiornamenti e notizie su Incidente mortale.

Temi più discussi: Vercelli: scontro auto-furgone sulla Tangenziale sud, traffico bloccato - Foto 1 di 10 - La Sesia; Un malore poi l’incidente, 57enne muore sulla tangenziale di Catania; Catania, incidente sulla tangenziale: muore un 57enne di Viagrande; Scontro mortale all’alba sulla tangenziale di Torino.

incidente mortale sulla tangenzialeScontro mortale, riaperta tangenziale fra corso Regina e VenariaDalle 10 circolazione tornata regolare dopo la chiusura in direzione Piacenza. Scontro tra due auto, interviene 118, un ferito in codice giallo ... rainews.it

incidente mortale sulla tangenzialeIncidente sulla tangenziale, coinvolte due auto ed un mortoIncidente sulla tangenziale di Torino, coinvolte due autovetture, ferito un uomo, da chiarire cosa sia avvenuto e quali sono state le cause scatenanti. notizie.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.