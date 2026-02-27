Incidente mortale in A4 tra San Stino e Portogruaro | auto si schianta sotto un camion due vittime

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio sull’autostrada A4 tra San Stino e Portogruaro. Un’auto ha tamponato un camion, provocando uno schianto violento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo sono state constatate due vittime. L’incidente si è verificato intorno alle 15 e ha causato disagi al traffico sulla tratta interessata.

Un impatto violentissimo, poi il silenzio irreale sull'asfalto dell' Autostrada A4. È di due morti il tragico bilancio dell'incidente avvenuto oggi, 27 febbraio 2026, intorno alle 15.30, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, al chilometro 441, in direzione Trieste. Una vettura con targa polacca ha tamponato un autoarticolato che la precedeva, finendo incastrata sotto il mezzo pesante nella corsia di marcia. Un urto devastante che non ha lasciato scampo alle due persone a bordo dell'auto, entrambe decedute. Come è avvenuto l'incidente in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro?. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto viaggiava in direzione Trieste quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha centrato il camion che la precedeva.