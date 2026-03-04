Incidente scontro tra auto e scooter | alla guida una neo diciottenne

Mercoledì mattina intorno alle 7, in via Pomposa, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. Alla guida dell’auto c’era una donna, mentre sul ciclomotore c’era una ragazza di poco più di diciotto anni. La collisione ha coinvolto le due vetture senza altri mezzi o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Collisione tra un’auto e uno scooter. A essere coinvolte nell’incidente, avvenuto intorno alle 7 di mercoledì 4 in via Pomposa, una donna alla guida dell’auto e una ragazza poco più che maggiorenne alla guida del ciclomotore. Entrambe sono rimaste illese, la più giovane ha riportato lievi conseguenze a seguito dell’impatto, ma dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 per le prime cure, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ricevi le notizie di San Giorgio-Villa Fulvia-Quacchio, Gratis sul tuo Cellulare! FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente all'incrocio: scontro tra un rider sulla bici elettrica e uno scooter. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto

Incidente stradale a Genova: scontro tra scooter e auto, due ragazze feriteABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto nel tardo pomeriggio Momenti di paura a Genova, dove poco dopo le 18:30 di ieri si è verificato un incidente...

Contenuti utili per approfondire Incidente scontro tra auto e scooter....

Temi più discussi: Incidente a Montesacro, scontro tra auto e scooter: morto attivista di Fratelli d'Italia; Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti; Incidente tra auto e tram in piazzale Lagosta: lo scontro a pochi giorni dal deragliamento; Scontro tra auto a Campodarsego, una finisce nel fosso: ragazza grave.

Incidente a Santorso: scontro frontale tra auto e camion in via GarziereUn drammatico incidente a Santorso ha mobilitato i soccorsi nel primo pomeriggio del 3 marzo, a causa di un violento scontro frontale. vicenzareport.it

Scontro frontale tra auto e camion: due donne ferite, una estratta dalle lamiereSANTORSO (VI) – Un violento scontro frontale tra un’auto e un camion si è verificato oggi, 3 marzo, intorno alle 14:15 in via Garziere a Santorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di ... nordest24.it

Incidente sulla Termini-Centocelle: treno fuori dai binari LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA ---> https://www.romatoday.it/~go/i/25782529929165 facebook

In #FiPiLi, in direzione mare: incidente al km 38 tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno #viabiliTOS x.com