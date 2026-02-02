WWE | Speculazioni sull’identità dell’uomo mascherato che ha attaccato Bron Breaker

Durante il Royal Rumble, Bron Breakker è stato attaccato da un uomo mascherato prima di essere eliminato da Oba Femi. La scena ha sorpreso i presenti, lasciando aperte molte domande sull’identità dell’aggressore. Ora tutti cercano di capire chi si nasconde dietro la maschera.

Bron Breakker non è rimasto in a lungo nel Royal Rumble Match, prima di essere eliminato da Oba Femi Breaker è stato aggredito da un uomo mascherato. Breakker era uno dei favoriti per la vittoria della Rumble, ma mentre faceva il suo ingresso come partecipante numero due, è stato aggredito e colpito con una Curb Stomp Chi è l’uomo mascherato?. Il principale sospettato immediato era Seth Rollins, dato che era stato messo fuori gioco da Breakker a settembre. The Visionary aveva insistito sul fatto che non sarebbe stato presente al Rumble, ma i fan si aspettavano che volesse vendicarsi del nuovo leader della The Vision e potenzialmente affrontarlo a WrestleMania 42 Rollins non è l’unico nome che i fan della WWE ipotizzano possa essere nascosto dietro la maschera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Durante la Royal Rumble 2026, Bron Breakker è stato eliminato praticamente subito.

Nell'universo WWE, l'identità dell'uomo mascherato rimane avvolta nel mistero.

