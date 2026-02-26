Mistero a Roma | anziano senza documenti trovato carbonizzato si

A Roma si è verificato un episodio inquietante: un uomo anziano, senza documenti, è stato trovato carbonizzato in una zona prossima al Campus Bio-Medico. La scena ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando per capire cosa sia successo. Al momento, sono in corso accertamenti per identificare la persona e ricostruire le circostanze dell’accaduto.

Un dramma a Roma: anziano trovato carbonizzato, si cercano informazioni per l'identificazione Un uomo di circa 80 anni è stato trovato carbonizzato a Roma, in via Alvaro Del Portillo, vicino al Campus Bio-Medico. I carabinieri di Pomezia, su delega della Procura di Roma, hanno diffuso le sue foto per chiedere aiuto nel riconoscimento. L'uomo, alto tra i 160 e i 165 centimetri, portava con sé un bastone e un borsello a tracolla. Non sono stati trovati documenti utili per identificarlo. Il corpo è stato rinvenuto il 23 febbraio 2024, ma le indagini non hanno ancora portato a risultati. I carabinieri chiedono la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili.