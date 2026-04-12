Auto contro un tir | un morto in tangenziale Ovest di Milano

Un incidente sulla tangenziale Ovest di Milano ha causato la morte di un uomo di 66 anni originario di Piacenza. La vettura a bordo della quale si trovava si è scontrata con un tir fermo in una piazzola di sosta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il conducente. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità.

La vittima è un 66enne di Piacenza finito con la sua vettura contro il mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Nell'impatto l'auto è rimasta totalmente distrutta: ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto contro un tir: un morto in tangenziale Ovest di Milano Auto si schianta contro un tir in sosta sulla tangenziale ovest a Milano: morto il 66enne Armando PerottiUn uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano. Milano, incidente mortale in Tangenziale Ovest: auto contro Tir, muore 66enneGrave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione...