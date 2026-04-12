Incidente in parapendio | 46enne precipita durante l’atterraggio è grave

Durante un volo in parapendio in un’area dell’Appennino, una donna di 46 anni è caduta durante l’atterraggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale con ferite gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non si conoscono al momento dettagli sulle cause che hanno portato alla caduta.

Una giornata in parapendio si è trasformata in un attimo in un dramma. Una 46enne bolognese è rimasta gravemente ferita dopo un incidente in parapendio avvenuto a Lizzano in Belvedere, sull’Appennino. La donna si stava allenando insieme ad altri appassionati e al team di Vivere il Monte Pizzo Asd.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Precipita col parapendio durante l’atterraggio: gravissimaDoveva essere una giornata di sole, da godersi all’aria aperta quella che, per una 46enne bolognese, si è invece trasformata in un incubo. Precipita con il parapendio sulla sede di Max Mara a Reggio Emilia: grave / VideoReggio Emilia, 27 gennaio 2026 – Ha perso improvvisamente quota con la sua vela a motore (praticamente un paracadute con il motore), ha deviato e si... Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife