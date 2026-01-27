Precipita con il parapendio sulla sede di Max Mara a Reggio Emilia | grave Video

Un incidente ha coinvolto un parapendista nel campus di Max Mara a Mancasale, Reggio Emilia. Dopo aver perso quota e deviato, si è schiantato contro un albero, riportando ferite gravi. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale e richiede approfondimenti sulle cause e sulle misure di sicurezza.

Reggio Emilia, 27 gennaio 2026 – Ha perso improvvisamente quota, ha deviato e si è schiantato contro un albero, prima di finire violentemente a terra, all'interno del campus di Max Mara, a Mancasale. È successo alle 14 circa di oggi, un sinistro particolare per la dinamica: l’uomo di 58 anni sarebbe partito dalle vicinanze per poi perdere il controllo del suo parapendio a motore. Urta un trasporto speciale in autostrada: muore ragazzo di 22 anni Lo schianto ha attirato diversi dipendenti del gruppo: l’allarme è stato subito lanciato. I soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco sono stati tempestivi, sul posto è intervenuta anche la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipita con il parapendio sulla sede di Max Mara a Reggio Emilia: grave / Video Approfondimenti su Reggio Emilia Precipita col parapendio nella sede di Max Mara: video Reggio Emilia, grave intimidazione al giudice dei processi per mafia: una croce nera sulla finestra di casa La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Reggio Emilia Argomenti discussi: Caduta in pista a Limone Piemonte: sciatore ligure in codice rosso al Santa Croce. Turista precipita con il parapendio sulla costa di Baunei: soccorsa a Pedra LongaMomenti di grande paura questa mattina lungo la spettacolare costiera di Baunei, dove una turista di 28 anni, originaria della Repubblica Ceca, è precipitata mentre stava effettuando un volo in parape ... vistanet.it Precipita con il parapendio: ferito un 50ennePerde il controllo del parapendio e resta incastrato tra gli alberi e le rocce. Una brutta avventura, finita per fortuna senza gravi conseguenze, per un 50enne di Novafeltria. L’uomo, nel primo ... ilrestodelcarlino.it Dopo vent’anni di focus sul Regno Unito, il Max Mara Art Prize for Women cambia orizzonte e inaugura una nuova fase itinerante. Con l’Indonesia come prima tappa e Cecilia Alemani alla curatela, il premio promosso da Max Mara Fashion Group e Collezione - facebook.com facebook Cecilia Alemani guida il Max Mara Art Prize for Women verso l’Asia ift.tt/tBUHEk3 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.