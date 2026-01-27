Precipita con il parapendio sulla sede di Max Mara a Reggio Emilia | grave Video

Un incidente ha coinvolto un parapendista nel campus di Max Mara a Mancasale, Reggio Emilia. Dopo aver perso quota e deviato, si è schiantato contro un albero, riportando ferite gravi. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale e richiede approfondimenti sulle cause e sulle misure di sicurezza.

Reggio Emilia, 27 gennaio 2026 – Ha perso improvvisamente quota, ha deviato e si è schiantato contro un albero, prima di finire violentemente a terra, all'interno del campus di Max Mara, a Mancasale. È successo alle 14 circa di oggi, un sinistro particolare per la dinamica: l’uomo di 58 anni sarebbe partito dalle vicinanze per poi perdere il controllo del suo parapendio a motore. Urta un trasporto speciale in autostrada: muore ragazzo di 22 anni Lo schianto ha attirato diversi dipendenti del gruppo: l’allarme è stato subito lanciato. I  soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco sono stati tempestivi, sul posto è intervenuta anche la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

