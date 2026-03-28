Il mondo della musica piange la scomparsa di Walter Savelli, noto come il pianista che ha collaborato con il cantautore Baglioni. La notizia è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto tra musicisti e appassionati. Savelli aveva una lunga carriera come accompagnatore e arrangiatore, e la sua morte è stata comunicata dalla famiglia. La notizia ha suscitato cordoglio soprattutto a Firenze, città dove l’artista aveva vissuto e lavorato.

Firenze, 28 marzo 2026 – Il mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni che per oltre trent’anni gli è stato al fianco plasmando capolavori in musica – uno su tutti ‘ Mille giorni di te e di me’ (l’intro al pianoforte era il suo) – che fanno parte di una stagione indimenticabile della musica italiana. Era nato a Firenze, il 14 novembre del 1948 ed è morto venerdì 27 marzo nella sua città, aveva 77 anni. Il post della famiglia. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un post su Facebook. “Ciao a tutti, purtroppo oggi vi diamo la notizia che non avremmo mai voluto comunicare – scrivono Camilla, Linda, Simona, Patrizia -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto Walter Savelli, storico pianista di Baglioni: musica in lutto, il dolore di Firenze

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