Guardia di Finanza in lutto per Walter La Rizza morto a 28 anni dopo un incidente a Dalmine

La Guardia di Finanza piange la scomparsa di Walter La Rizza, in servizio a Bergamo, morto a 28 anni. Originario di Palermo, il giovane è deceduto in ospedale a seguito di un grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile sulla Provinciale di Dalmine. La sua morte è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno avviato le procedure di rito.

È morto a soli 28 anni Walter La Rizza, basco verde della Guardia di Finanza in servizio a Bergamo. Originario di Palermo, il giovane si è spento in ospedale dopo un grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, lungo la Provinciale a Dalmine. Erano circa le 3 del mattino. Da quanto appreso La Rizza non procedeva a velocità elevata, ma per cause da accertare avrebbe perso il controllo della moto andando a finire contro la rotonda all’incrocio con via Vailetta, a pochi metri dal ristorante McDonald’s. L’impatto con il cordolo in pietra – alto una quindicina di centimetri – avrebbe fatto da trampolino: la moto da corsa si è arrestata, lui sarebbe stato sbalzato nel prato della rotatoria dopo un brutto colpo all’addome contro il manubrio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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