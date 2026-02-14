Un incidente frontale tra tre vetture a Castelnuovo Garfagnana ha causato la morte di un uomo di 58 anni e ha portato in ospedale un bambino di quattro anni. La collisione si è verificata questa mattina lungo la strada principale, quando una delle auto ha invaso la corsia opposta, coinvolgendo gli altri veicoli. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il bambino, invece, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è sotto osservazione.

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 14 febbraio 2026 – Tragedia in Garfagnana. Un uomo di 58 anni è morto in un tremendo scontro fra tre auto. Anche un bambino di quattro anni, che era su una delle macchine, è stato portato in ospedale. Accade a Castelnuovo Garfagnana, in località Acquabona, sulla strada regionale 445, nella mattina di sabato 14 febbraio intorno alle 11.30. Da capire la dinamica e cosa abbia provocato lo scontro. Un morto e cinque feriti dunque il bilancio. Tra questi anche un bambino, portato all’ospedale di Lucca. In un’altra auto c’erano due donne, portate anche loro in codice giallo ma all’ospedale di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente, muore nello scontro fra tre auto. In ospedale anche un bimbo di quattro anni

