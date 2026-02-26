Aggressione al fratello dell'allenatore Pisacane reato riqualificato | da tentato omicidio a lesioni aggravate

Un episodio di violenza ha coinvolto il fratello di una figura del mondo dello sport, portando a un cambiamento nell’accusa iniziale. La vicenda si è conclusa con una modifica nel reato contestato, passando da tentato omicidio a lesioni aggravate, dopo che il tribunale ha valutato le prove e la reale intenzione dell’imputato.

Il Tribunale del Riesame ha riqualificato il reato contestato a Vincenzo Bevivino: secondo la tesi degli avvocati, accolta dal giudice, non è dimostrata l'intenzione di uccidere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due colpi di pistola alla gamba del fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane: l’aggressione in centro a Napoli. Smentito il pestaggio al padreGianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è stato aggrediti nel centro storico di Napoli la scorsa notte.

In carcere gli aggressori di Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: fermo convalidatoIl gip di Pescara convalida il fermo dei due indagati per il ferimento di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, allenatore del Cagliari.

Temi più discussi: Una donna interviene per salvare una persona anziana da un'aggressione e viene a sua volta assalita: arrestati fratello e sorella, entrambi con precedenti; MONTEBELLUNA | ACCOLTELLO’ IL COGNATO, 56ENNE CONDANNATO A DUE ANNI E MEZZO; Bolzano shock: tentata rapina al Talvera, fratello e sorella arrestati dopo l’aggressione; Tentato omicidio Cesaroni. Non ci sono colpevoli per le coltellate sul ponte, tutti assolti in tribunale.

Aggressione a Priaruggia, convalidato il fermo. La GIP: È spietatoDisposta la custodia cautelare per il 37enne Elton Vogli: incastrato dal messaggio l'ho ucciso inviato al fratello. Intanto restano gravi le condizioni del 40enne aggredito ... lavocedigenova.it

Spari al fratello del mister Pisacane: i due sospettati presi dopo incidente stradale sul ghiaccioI due sospettati dell'aggressione al padre e al fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane hanno avuto un incidente stradale mentre, da Napoli, scappavano verso l'Abruzzo: uno si è ... fanpage.it

«Puoi anche dimenticarti di avere un fratello. » La rottura tra Kaya e Sahika arriva come uno schiaffo improvviso: quando Kaya scopre nella cassaforte il video dell’aggressione a Ender, decide di prendere le distanze dalla sorella, scandalizzato dal fatto che le facebook