Lugo aggressione a carabiniere dopo incidente stradale | tentato furto di bodycam e lesioni al militare

Un incidente stradale a Lugo è finito con un’aggressione contro un carabiniere. Dopo il tamponamento, un uomo ha cercato di rubare la bodycam del militare e lo ha picchiato. Il carabiniere è rimasto ferito e ora si cerca l’autore dell’attacco.

Lugo (Ravenna) – Un banale incidente stradale si è trasformato in una violenta aggressione ai danni di un carabiniere, culminata nel tentativo di furto della sua bodycam. La scena si è verificata venerdì sera in via Piratello, a Lugo, dove una giovane donna di 23 anni, di origine moldava e residente a Baracca, è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni aggravate. A piede, ma denunciata, anche una 35enne che ha cercato di ostacolare l’intervento dei militari. L’episodio, come riportato, ha avuto origine da un incidente stradale. L’intervento dei carabinieri, giunti sul posto in concorso con la polizia locale, si è reso necessario a causa dell’accesa discussione che è scoppiata tra i coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un controllore di 55 anni è stato aggredito mentre lavorava a bordo di un autobus a Scandiano.

Venerdì 12 dicembre, in via Emilia Est a Parma, si è verificata un'aggressione durante un tentativo di furto, che ha coinvolto una persona rimasta lievemente ferita.

