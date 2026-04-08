Due pedoni travolti da un' auto nel Teramano | sono in prognosi riservata

Due persone che passeggiavano a Roseto degli Abruzzi sono state investite da un'auto e si trovano attualmente in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto nel Teramano e le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Due pedoni sono stati travolti da un'auto a Roseto degli Abruzzi ed entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. A riportare la notizia dell'incidente è l'agenzia LaPresse.Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo avrebbe travolto l'uomo e la donna, di 67 e 56 anni, mentre erano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Attraversa la strada e viene travolto da un'auto: dentista in prognosi riservataLe sue condizioni, secondo l'Ospedale di Perugia, sarebbero gravi e la prognosi resta riservata.

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Due pedoni travolti da un'auto nel Teramano: sono in prognosi riservataL'incidente è avvenuto a Roseto degli Abruzzo. I due, un uomo di 67 anni e una donna di 56, sembra fossero intenti a pulire il ciglio della strada dalle erbacce quando sono stati investiti ... ilpescara.it

Roseto: due persone investite da un automobilistaStamattina una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in località Coste Lanciano di Roseto degli Abruzzi per un incidente stradale. Nell'incidente sono ri ... rete8.it

Civita Castellana, rapina e poi la fuga a folle velocità tra pedoni e automobili I fuggiaschi erano 6 uomini su due station wagon probabilmente rubate https://www.viterbonews24.it/news/civita-castellana,-rapina-e-poi-la-fuga-a-folle-velocit%C3%A0-tra-pedoni-e - facebook.com facebook

Crolla un albero su via Tiburtina: due pedoni feriti e cinque auto danneggiate #roma #27marzo #iltempoquotidiano x.com