Incidente tra due auto sulla Cassia nord a Viterbo un ferito

Incidente sulla Cassia nord a Viterbo. Si è verificato intorno alle 16,30 del 25 febbraio in direzione di Montefiascone e ha coinvolto due auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. A seguito dell'impatto una delle due macchine è finita nella cunetta a bordo strada. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

