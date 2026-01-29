Scontro auto-moto centauro finisce in ospedale

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un incidente tra auto e moto si è verificato in via Adamoli, a Struppa. Un centauro è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ancora non si conoscono le cause precise dello scontro. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia.

Incidente sulle strade di Struppa, dove un'auto e una moto si sono scontrate per motivi da chiarire. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 del mattino in via Adamoli. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 50 anni. Sul posto l'ambulanza dell'associazione Gau, l'automedica Golf 1 e la polizia locale per fare chiarezza su quanto accaduto. Il cinquantenne è stato portato, con traumi vari, all'ospedale San Martino in codice giallo, media gravità. Illeso il conducente dell'auto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in un orario solitamente trafficato.

