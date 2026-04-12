Cirimido brucia un pollaio in campagna | l' elicottero della Gdf segnala l' incendio

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in una zona di campagna nel comune di Cirimido. L’allarme è stato dato da un elicottero del Reparto Volo della Guardia di finanza, che durante un sorvolo ha individuato il fumo e segnalato il rogo. Le fiamme hanno interessato un pollaio, ma al momento non sono state fornite informazioni sulle cause o eventuali danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Cirimido, 4 aprile 2026 – È stato notato e segnalato da un elicottero del Reparto Volo della Guardia di finanza impegnato in un sorvolo, l'incendio scoppiato verso le 15.20 di oggi a Cirimido, in una zona rurale in via Strada di Mezzo. Le fiamme stavano avvolgendo una piccola casa di campagna con annesso pollaio, facilitate dalla presenza di parecchio fieno, legno e materiali fortemente infiammabili, e avevano già generato la colonna di fumo che è stata notata dall'alto. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, e subito hanno spento il rogo, prima che creasse gravi danni e che arrivasse a coinvolgere le zone con presenza di animali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cirimido, brucia un pollaio in campagna: l'elicottero della Gdf segnala l'incendio Referendum, Nordio in tour su un elicottero della GdF, atterra su un campo da calcio e lo rovina: protesteMartedì scorso il ministro ha raggiunto Potenza in elicottero per una tappa del suo tour per il Sì al referendum. Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise: elicottero della Protezione Civile in azione, distrutti 18 ettariTempo di lettura: 2 minutiProseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e...