Cirimido l’occhio dall’alto salva il pollaio | rogo domato dai soccorsi

Il 4 aprile 2026, intorno alle 15:20, un incendio ha interessato una piccola abitazione rurale e un pollaio nella zona di Strada di Mezzo, a Cirimido. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e, grazie all’utilizzo di un elicottero, hanno individuato dall’alto la posizione dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, fino a quando il rogo è stato completamente domato.

Un incendio ha colpito una piccola abitazione rurale e un pollaio nella zona di Strada di Mezzo, a Cirimido, il 4 aprile 2026 intorno alle ore 15:20. Il rogo, alimentato dalla presenza di legname, fieno e altri materiali altamente combustibili, è stato individuato dall’alto grazie al monitoraggio di un elicottero del Reparto Volo della Guardia di Finanza che stava effettuando un sorvolo nell’area. L’intervento tempestivo dei soccorsi e il monitoraggio aereo. La segnalazione visiva avvenuta tramite l’aeromobile della Guardia di Finanza ha permesso di identificare immediatamente la colonna di fumo che si alzava verso il cielo dalle campagne cirimidesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cirimido, l’occhio dall’alto salva il pollaio: rogo domato dai soccorsi Cirimido, brucia un pollaio in campagna: l'elicottero della Gdf segnala l'incendioCirimido, 4 aprile 2026 – È stato notato e segnalato da un elicottero del Reparto Volo della Guardia di finanza impegnato in un sorvolo, l'incendio... Tubi in polietilene in fiamme in un terreno agricolo: rogo domato dai vigili del fuocoL'intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasquetta in strada del Vignale, a Verona, dopo le numerose chiamate giunte al 115 per il fumo...