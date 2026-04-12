Incendiata l' auto di un pensionato nessun dubbio | le fiamme sono state appiccate

Nella notte, un'auto di proprietà di un pensionato di 60 anni è stata data alle fiamme. L’incendio ha danneggiato un’Alfa Romeo che era in uso al figlio di 35 anni. Le autorità hanno confermato che le fiamme sono state appiccate intenzionalmente, senza lasciare spazio a dubbi sulla natura dolosa dell’atto. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità.

Di dubbi ce ne sarebbero pochi. Anzi, pochissimi. È doloso l'incendio che ha danneggiato l'Alfa Romeo di un pensionato sessantenne di Sciacca, ma in uso al figlio trentacinquenne. Il falò si è sviluppato in zona Cansalamone. Ad accorrere sono stati vigili del fuoco del distaccamento cittadino e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it I Pasdaran: «Il nostro portavoce ucciso da Israele. Pezeshkian: «Le fiamme appiccate dagli Usa bruceranno altri» – La direttaNel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari... Fiamme appiccate ad un’abitazione, famiglia in salvo nel SalernitanoTempo di lettura: < 1 minuto Incendio di origine dolosa nella notte ai danni di un’abitazione a Laurino, nel Salernitano, dove una famiglia di cinque...