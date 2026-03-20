Durante il ventunesimo giorno di conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, le autorità iraniane hanno accusato Israele di aver ucciso il loro portavoce. Un rappresentante iraniano ha inoltre dichiarato che le fiamme provocate dagli Stati Uniti potrebbero portare a ulteriori incendi. L’Europa ha confermato di non voler inviare missioni militari nello Stretto di Hormuz.

Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Israele torna a bombardare nella notte Teheran mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a rispondere agli attacchi dell’Iran. Il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana per una foto con il governatore di Dubai. Intanto Netanyahu dice che Israele sta vincendo e che l’Iran è stato «annientato». L'articolo I Pasdaran: «Il nostro portavoce ucciso da Israele. Pezeshkian: «Le fiamme appiccate dagli Usa bruceranno altri» – La diretta proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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