Nella notte, un incendio di origine dolosa ha coinvolto un’abitazione a Laurino, nel Salernitano. Le fiamme hanno danneggiato l’edificio, ma nessuno dei cinque membri della famiglia che vi abitavano ha riportato ferite ed è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio di origine dolosa nella notte ai danni di un’abitazione a Laurino, nel Salernitano, dove una famiglia di cinque persone è riuscita a mettersi in salvo. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero cosparso l’ingresso dell’immobile, in via San Pietro, con liquido infiammabile, appiccando poi il fuoco. All’interno si trovavano il proprietario, la moglie e i tre figli minorenni. Le fiamme sono state contenute dagli stessi proprietari prima che si propagassero. Non si registrano feriti. Sull’episodio indagano i carabinieri, ai quali è stata presentata denuncia. L'articolo proviene da Anteprima24.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiamme appiccate ad un’abitazione, famiglia in salvo nel Salernitano

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