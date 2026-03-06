Terrasini a Palazzo d’Aumale una targa in memoria di Sebastiano Tusa

A Terrasini, nel palazzo d’Aumale, sarà svelata una targa in memoria dell’archeologo scomparso nel disastro aereo del 10 marzo 2019. La cerimonia si svolge nel sito dove sarà collocata la targhetta, dedicata a ricordare la sua figura. La cerimonia coinvolge rappresentanti locali e familiari. La targa è stata preparata per celebrare la memoria di Tusa.

L'archeologo perse la vita il 10 marzo 2019 nel disastro aereo dell'Ethiopian Airlines. L'iniziativa in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa Una targa in memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa, scomparso il 10 marzo 2019 nel disastro aereo dell'Ethiopian Airlines, sarà svelata a Palazzo d'Aumale a Terrasini, in provincia di Palermo. L'iniziativa prevede anche l'intitolazione a Tusa della sezione Archeologia del museo. La cerimonia si terrà martedì 10 marzo alle 16 al Museo regionale di Storia naturale e la mostra permanente del Carretto siciliano di Palazzo d'Aumale, in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa.