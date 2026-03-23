Al Comune di Cassina Valsassina un defibrillatore in memoria di Marco Frigerio

Il dispositivo salvavita, donato dal gruppo comunale Avis di Lecco, è stato installato fuori dal Municipio e protetto da una teca messa a disposizione dal Gruppo Alpini di Cassina Ora anche il Comune di Cassina Valsassina ha un defibrillatore. Si è conclusa con successo nel weekend l'iniziativa di Avis comunale di Lecco, che ha donato il dispositivo salvavita ora operativo presso il centro sportivo comunale, protetto da una teca messa a disposizione dal Gruppo Alpini di Cassina Valsassina. Sabato 21 marzo, alle ore 11, si è tenuta la cerimonia di consegna simbolica del defibrillatore presso il Municipio di Cassina Valsassina. Il sindaco... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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