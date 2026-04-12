In Valtellina un intero weekend lungo dedicato al ciclismo e alle grandi salite alpine

Dal 5 al 9 giugno 2026, la Valtellina ospiterà un lungo fine settimana dedicato al ciclismo e alle salite alpine. Due eventi, Enjoy Stelvio Valtellina e La Stelvio Santini, si svolgeranno in questa regione, attirando appassionati di biciclette e gli amanti delle tappe impegnative tra le montagne. L'iniziativa si concentrerà sulla promozione delle attività ciclistiche e delle salite più note delle Alpi.

Un intero weekend dedicato al ciclismo e alle grandi salite alpine: dal 5 al 9 giugno 2026 la Valtellina si trasforma in un vero paradiso per gli appassionati delle due ruote grazie a due iniziative, Enjoy Stelvio Valtellina e La Stelvio Santini, che mettono al centro la passione per la bici e la.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Yoga Festival a Lugano: un intero weekend dedicato al benessereStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Tre... Reff Animazioni, a Vignola un intero weekend dedicato al cinema d’animazione d’autoreDopo il successo delle prime quattro edizioni di Ribalta Animata, sezione competitiva del Ribalta Experimental Film Festival dedicata al rapporto...