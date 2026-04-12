In Valtellina un intero weekend lungo dedicato al ciclismo e alle grandi salite alpine

Da sondriotoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 al 9 giugno 2026, la Valtellina ospiterà un lungo fine settimana dedicato al ciclismo e alle salite alpine. Due eventi, Enjoy Stelvio Valtellina e La Stelvio Santini, si svolgeranno in questa regione, attirando appassionati di biciclette e gli amanti delle tappe impegnative tra le montagne. L'iniziativa si concentrerà sulla promozione delle attività ciclistiche e delle salite più note delle Alpi.

Un intero weekend dedicato al ciclismo e alle grandi salite alpine: dal 5 al 9 giugno 2026 la Valtellina si trasforma in un vero paradiso per gli appassionati delle due ruote grazie a due iniziative, Enjoy Stelvio Valtellina e La Stelvio Santini, che mettono al centro la passione per la bici e la.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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