In Ungheria, l'affluenza alle urne è stata molto elevata, portando a risultati che favoriscono l'opposizione. Si tratta della prima sconfitta per il primo ministro Viktor Orbán dopo un lungo periodo di potere. I dati ufficiali indicano che il voto ha coinvolto un'ampia percentuale di cittadini, segnando un cambiamento significativo nel panorama politico del paese. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento. I seggi si sono chiusi alle 19 con un’affluenza altissima: superiore al 78 per cento. Sono stati conteggiati per ora circa il 45 per cento dei voti ed è in netto vantaggio Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar. Se questo vantaggio dovesse essere confermato, sarebbe la prima sconfitta dopo 16 anni per il primo ministro Viktor Orbán, capo del partito conservatore e populista Fidesz e uno dei leader più filorussi e autoritari dell’Unione Europea. La proporzione tra i voti conteggiati fin qui assegnerebbe 135 parlamentari a Tisza, 57 a Fidesz e 7 al Movimento Nostra Patria (Mi Hazánk Mozgalom), un partito ancora più di estrema destra di Fidesz (il totale è di 199 parlamentari).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Ungheria è in vantaggio l’opposizione

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