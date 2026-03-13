In Ungheria, il principale avversario di Orbán sta ottenendo risultati significativi nelle ultime settimane. Con le elezioni fissate per il 12 aprile, il leader dell’opposizione ha visto aumentare il suo consenso tra gli elettori, mentre il partito di governo affronta sfide crescenti. La campagna elettorale sta attirando l’attenzione di molti, con sondaggi che indicano uno spostamento di preferenze.

In vista delle elezioni del 12 aprile, il principale rivale di Orbán sta andando così bene che vari partiti di opposizione hanno rinunciato a partecipare per sostenerlo In Ungheria ci saranno le elezioni parlamentari tra poco più di un mese, il 12 aprile. Péter Magyar, il leader del principale partito di opposizione (Tisza) è messo così bene nei sondaggi e sta raccogliendo così tanto sostegno tra chi non approva il governo del primo ministro autoritario Viktor Orbán che sta succedendo una cosa insolita: diversi partiti dell’opposizione stanno rinunciando a partecipare, perché rischiano di prendere pochissimi voti e di non entrare in parlamento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Ungheria Péter Magyar si sta mangiando l’opposizione

