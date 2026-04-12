Proiezioni Ungheria leader dell’opposizione avanti su Orban

Le prime proiezioni sulle elezioni in Ungheria indicano un vantaggio per il leader dell'opposizione, Peter Magyar, rispetto al premier uscente Viktor Orban. Con lo spoglio ancora in corso e al 6,56% delle schede scrutinata, si stima che Magyar possa ottenere circa 110 seggi, mentre il partito di Orban, Fidesz, ne avrebbe circa 71. Questi dati sono ancora parziali e soggetti a variazioni.

Secondo le prime proiezioni, quando lo spoglio è al 6,56%, il Tisza di Magyar avrebbe 110 seggi, mentre Fidesz di Orban ne otterrebbe 71. Nove seggi andrebbero invece all’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A mezz’ora dalla chiusura delle urne, l’affluenza in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar ha raggiunto il 77,8%. Già alle 18 era stato superato il record del 2002, quando la partecipazione complessiva si fermò al 70,5%. I seggi si sono chiusi alle 19, al termine di una giornata segnata da una mobilitazione senza precedenti. Il dato finale sarà comunicato nelle prossime ore. Quattro anni fa l’affluenza si attestò al 69,5%.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Proiezioni Ungheria, leader dell’opposizione avanti su Orban Proiezioni Ungheria, il leader dell'opposizione Magyar avanti su OrbanIl leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, è in vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza ai massimi storici. Proiezioni: Magyar avanti su Orbán